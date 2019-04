Cusco: Padre de Carla Valpeoz pide que su búsqueda se trate como crimen [VIDEO]

Ha pasado casi un mes desde la desaparición de la turista estadounidense Carla Valpeoz en Cusco, pero hasta el momento no se sabe nada de ella. Su padre Calos Valpeoz, en una muestra de amor y constancia, sigue buscándola sin descanso. Con los ojos cansados y la voz entrecortada pidió a las autoridades de la provincia de Calca, investigar la desaparición de su hija como un hecho criminal.

El incansable padre, señaló que suman 27 días desde que no sabe nada del paradero de su hija, por lo que cree que Carla pudo ser objeto de algún crimen. La última información sobre la turista, es un vídeo que registra a la mujer caminando a inmediaciones de la Plaza de Pisac en Cusco.

Carlos Valpeoz manifestó que la actuación de las autoridades pertinentes no ha permitido que las investigaciones se intensifiquen. Según dijo, incluso habrían culpado a Carla de su propia desaparición. “El fiscal de Calca, Dr. Erick Vera, prácticamente me ignoró y trató el caso de mi Carlita sin respeto, diciendo que no hay evidencia criminal y que probablemente mi Carlita es culpable de esta situación”, aseveró.

Al terminar su pedido, el padre no pudo contener las lágrimas y solicitó a la población darle la información si conoce algo del paradero de su hija. Además, remarcó que siente que Carla Valpeoz está viva, pero no ha descartado otras posibilidades.