Pistas y veredas de Gamarra continúan invadidas por ambulantes

Pese a que el propio alcalde de La Victoria, George Forsyth, inició su gestión en el municipio con una jornada de limpieza de las calles en Gamarra, la situación a dos días de la acción tomada por el nuevo burgomaestre no ha cambiado en el principal emporio comercial del país.

Los ambulantes han tomado como suyas las pistas y veredas de Gamarra, generando caos, suciedad en todos lados y gran molestia entre las personas que se acercan a comprar a la zona, quienes deben esquivar todo tipo de obstáculos como mostradores, carretillas, tiendas de comida al paso, entre otros.

Lo que más llamó la atención fue la escasa presencia de personal de serenazgo en el lugar, lo cual convirtió a Gamarra en tierra de nadie en estos días, dejando a los transeúntes expuestos a los peligros de los delincuentes, quienes se camuflan entre los vendedores para hacer de las suyas, aprovechando la ausencia de las autoridades.

Otros de los problemas que aquejan a Gamarra por años es el cubro de cupos, algo a lo que se refirió hace unos días George Forsyth, haciendo hincapié en que, si algún integrante de su gestión obligará a un comerciante a darle dinero, se le aplicaría una drástica sanción

“No hay cobro de cupo de parte de la municipalidad. Por favor, victorianos no estén pagando. Esos son mafias, no están con nosotros (…) El primero que cometa un acto que no va de acuerdo a la línea que tenemos, se le va separar, denunciar y seguirá el proceso debido”, sostuvo Forsyth.