Lisbeth, la menor que pasó de víctima a estar sentada en el banquillo de acusados

Acaba de cumplir 15 años y no ha podido celebrarlos. Lisbeth pasa sus días atormentada y llena de miedo, junto a su abuelo y su madre. La posibilidad de ir a un centro de reclusión para menores por defenderse de su padrastro, a quien disparó y mató cuando trató de ultrajarla en su habitación, le produce ansiedad e insomnio en las noches.

Su abuelo materno, Julio Ríos, cuenta que la Fiscalía ha solicitado diez años de encierro para Lisbeth por el delito de homicidio simple contra su padrastro, César Almeida Farro (41), quien tenía impedido acercarse a ella tras ser denunciado por acoso y tocamientos.

“era ella o él”

"Era la vida de ella o la de él, no la considero una heroína pero al menos la tengo viva. Si hubiese actuado de otra forma ahora tendría 50 días de fallecida. No me siento contento por lo que hizo, pero ella solo se ha defendido y parece que las leyes no lo consideran así", refiere Julio Ríos.

El policía en retiro cuenta que no ha sido fácil lograr que su nieta se recupere anímicamente. Sin embargo, el apoyo de todos ha logrado algunos avances significativos.

“Pero en los últimos días vemos un retroceso debido al estrés que le provocó la primera audiencia en el juzgado”.

"Tratamos de sacarla a pasear a Lima, a la playa, a los parques, le damos pequeños regalos y estamos siempre con ella para que no esté pensando mucho en eso", agrega.

Don Julio no puede ocultar su satisfacción cuando habla del rendimiento académico de su nieta, quien pese al trauma vivido no solo salvó el año escolar sino que estuvo en la lista de los primeros puestos del colegio.

"Gracias al apoyo de sus profesores que entendieron su situación y los psicólogos del MIMP, lo logró", señala.

PIDEN ARCHIVAR CASO

Precisamente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó el archivamiento de la denuncia por homicidio contra la adolescente, al considerar que ella actuó en legítima defensa al repeler un intento de agresión sexual y posible feminicidio.

Funcionarios de este sector han comprobado que la menor padece de estrés postraumático, lo que la ha llevado a sufrir de ansiedad, insomnio e inapetencia, producto del trauma que le ocasionó el intento de violación a manos de su padrastro, y la posterior muerte de este.

Sin embargo, ni estos informes, ni las pericias que realizó la Policía luego de ocurrido los hechos, parecen convencer a la Fiscalía de Ventanilla, la cual insiste en llevar a juicio a Lisbeth y someterla a nuevos interrogatorios.

TERAPIAS de AYUDA

Ahora bien, para tratar de revertir su estado emocional, la adolescente fue sometida a terapias con especialistas de la Unidad de Protección y Bienestar del Niño y el Adolescente del MIMP, la cual elaboró un informe adicional para el Segundo Juzgado de Familia de Ventanilla, a cargo de Yessica Paola Viteri, el cual se debió evaluar durante la audiencia del 27 de diciembre en la sede judicial de Ciudad del Deporte.

Ese día Lisbeth ingresó temblorosa a la sede judicial y con los ojos llorosos, pese al apoyo de sus familiares, amigos y vecinos que llegaron con pancartas para levantarle el ánimo y mantenerla optimista.

DRAMA LATENTE

María del Carmen Santiago, titular de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, destacó la importancia del trabajo psicológico en la recuperación emocional de las niñas que han sido víctimas de agresión sexual, previa evaluación del entorno familiar que servirá como soporte en el tratamiento.

"El primer paso es detener al agresor y luego continúa un servicio de protección que evalúa a las víctimas, realiza un plan de intervención y atención directa al adolescente con su familia", refiere.

Santiago explica, además, la importancia de la no revictimización de la víctima, que consiste no solo en impedir la confrontación con el agresor, sino también en garantizar que la niña y/o niño agredido no reviva un episodio de terror que pueda afectar su desempeño emocional durante el proceso judicial. Para ello se le entrevista en una cámara Gesell.

larga espera

Mientras Lisbeth espera el desenlace judicial de esta historia, su familia permanece a su lado, apoyándola y compartiendo momentos para sopesar la angustia que la acompaña desde aquella terrible tarde del 17 de noviembre.

Ese día la menor fue encontrada llorando en su vivienda de Ventanilla Alta, cerca al cadáver de César Almeida Farro, expareja de su madre.

En su declaración ante la Policía, ella indicó que el sujeto la raptó, golpeó e intentó violarla, por lo que disparó contra él. Cuatro meses atrás, Almeida había sido denunciado ante la Policía por hostigarla y tenía una orden de alejamiento de la menor para evitar que le pueda hacer daño, situación que finalmente no cumplió.

Su familia tampoco pierde la esperanza de hallar justicia, pues consideran que Lisbeth solo se defendió del ataque sexual de un hombre que la hostigada y acosaba constantemente en la calle y el colegio. Ellos piden celeridad al Poder Judicial, pues el tiempo se hace eterno.

"Aún no se sabe cuándo será la próxima audiencia pero podría ser programada para fines de enero o principios de marzo porque en febrero están de vacaciones", dice don Julio.❧

Se cumplen los tres requisitos para alegar legítima defensa

Si bien se conocen pocos detalles sobre las circunstancias en que habría ocurrido la muerte de Almeida Farro, dado el carácter reservado del caso por tratarse de una menor, para el exdecano del Colegio de Abogados de Lima Mario Amoretti, estaría acreditada la legítima defensa ejercida por la menor imputada por cumplirse los tres presupuestos que ordena la Corte Suprema.

El primero, la agresión que se da cuando la menor trató de ser violentada sexualmente al interior del cuarto donde fue hallado muerto César Almeida. Segundo, la proporcionalidad del medio empleado; señala que si bien se utilizó un arma de fuego se debe considerar que era lo que ella tenía a la mano. Y tercero, la falta de provocación, es decir que la adolescente no provocó esa situación (agresión), ya que era la víctima.

Amoretti lamentó que la Fiscalía no tenga en consideración que frente a una agresión hay que proteger a la víctima, a quien se está revictimizando al citarla a una nueva audiencia judicial, pese a tratarse de un caso de agresión sexual.

