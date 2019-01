Agricultores de Olmos toman bocatoma La Juliana

Lambayeque. Hoy, desde la 6 de la mañana, funcionarios de la concesionaria H2Olmos denunciaron que un grupo de agricultores del Valle Viejo de Olmos, en compañía de la Junta de Usuarios, tomó posesión de manera ilegal de la bocatoma La Juliana, interrumpiendo el correcto abastecimiento del agua en el Bloque 9.

Según señalan, la Junta habría roto cadenas, puertas y hecho uso ilegal de infraestructura del Proyecto Olmos. Ante ello, elevaron su respectiva queja a las autoridades: Policía Nacional, Fiscalía, Gobierno Regional de Lambayeque, etc.

El motivo que habría motivado esta acción, de acuerdo a las percepciones de la concesionaria, sería que los infractores están buscando llevar agua al valle Cascajal, pese a que no forma parte del PEOT. “Como es sabido, el Proyecto se alimenta de las aguas del río Huancabamba y se ha descubierto que se está llevando agua a una zona que no es parte del PEOT, por eso es que estaría faltando agua”, informó un representante.

Indicó, además, que el reclamo de la Junta y compañía sería que no estarían recibiendo una adecuada cantidad de agua acorde a su demanda. A lo que H2Olmos respondió que, como concesionaria, no están habilitados para determinar cuanta cantidad de agua se distribuye, eso dependería del mismo PEOT y que, además, una inspección determinó que no hay necesidad de más agua en dicho Bloque.

“[…] ha habido inspecciones conjuntas con la participación del Autoridad Local del Agua (ALA) Motupe, determinado que efectivamente no hay carencia”, explicó el portavoz.

Hasta el momento se tiene información que los agricultores permanecen en las instalaciones del PEOT y que las autoridades aún no han llegado hasta el lugar. Se espera que el conflicto se solucione cuanto antes.