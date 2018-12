Así quedaron las playas de la Costa Verde tras celebraciones por Navidad [VIDEO]

Una de las actividades más comunes que se suelen realizar por las fiestas de fin de año, como es el caso de la Navidad, es la concurrencia a las playas aprovechando del calor de la época de verano. Y uno de los puntos habituales para los residentes en la capital peruana son las aguas de la Costa Verde.

No obstante, el panorama luego de pasada esta fecha no ha sido de los mejores ya que en horas de la mañana pudo observarse que en la arena fueron dejados desechos de basura, en su mayoría dentro de bolsas plásticas.

Un enlace en vivo de ATV Noticias permitió ver el estado de la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco. Allí pudo observarse montículos de residuos que arrojaron los bañistas y que el municipio no los recogió y no lo haría por lo menos en las próximas horas ya que, según la persona que se encontraba limpiando la zona, los encargados de este servicio no trabajan el día de hoy.

Ambos hombres que fueron captados retirando los desechos afirmaron que lo hacían debido a que laboran ahí ya sea como cuidadores de vehículo o alquilan sombrillas a los veraneantes por lo que la basura acumulada les podría ahuyentar potenciales clientes.

Cabe recordar que días antes la Dirección Nacional de Salud anunció cuáles son las 12 playas consideradas como aptas en Lima y Callao. Entre ellas encontramos a Makaha, Redondo, Las Piedritas, Los Delfines, Estrella, Punta Roquitas, La Pampilla y Waikki en el distrito de Miraflores, mientras que en Ancón están Esmar I-II, D’onofrio y Hermosa.