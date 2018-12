Ministerio del Ambiente anuncia lucha frontal contra la minería ilegal

El Estado emprenderá una lucha frontal contra minería ilegal y realizará una nueva intervención conjunta en Madre de Dios. “Esta vez, varios sectores llegaremos para quedarnos”, señaló la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, durante el “Encuentro Ambiental: Transparencia y rendición de cuentas”.

La titular de la cartera ministerial manifestó que gracias al compromiso conjunto del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, se presentó esta semana en el último GORE Ejecutivo, las acciones para combatir la deforestación.

Los cuatros ejes que se implementarán, estrán orientados a reducir la tasa de deforestación en 20% en las zonas priorizadas al 2021, y en 30% en la Amazonía al 2030.

“En Madre de Dios debemos decirle no al mercurio, no a la trata, no al trabajo infantil”, expresó Muñoz, luego de revelar que se ha erradicado la minería ilegal en dos Áreas Naturales Protegidas.

Muñoz hizo un llamado a los peruanos para unirse y combatir la deforestación en nuestro territorio, de la misma manera se sacó adelante la “Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables", promulgada esta semana.

Agenda 2019

La ministra indicó que la agenda ambiental del Perú requiere ser transversal, participativa, descentralizada y transparente. La agenda del año que viene tendrá las campañas de residuos sólidos como la denominada “Empieza por casa”, que consiste en promover la puesta en práctica de selección y segregación de residuos desde los hogares.

Una iniciativa en la que también trabajarán será la aprobación del reglamento de la Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables en todo el país, así como inicio del programa del cierre de botaderos.

Otras tareas a implementar es el avance en la titulación y otorgar incentivos para comunidades nativas, pequeños usuarios de bosque, y fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales para el monitoreo del estado de los bosques, así como aprobar e implementar el Plan de Acción para la Mejora de la Calidad Ambiental del Aire de Lima y el Callao, la creación del Área Nacional Protegida “Mar Tropical de Grau”, la elaboración del Plan Nacional de Acción para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

En la reunión participaron vecinos, universitarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y líderes indígenas.