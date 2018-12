Alcalde Marcelo constata que vehículos del Segat son un desastre

La visita de inspección, en el marco del proceso de transferencia municipal, que realizó ayer el electo alcalde Daniel Marcelo Jacinto, al depósito del Servicio de Gestión ambiental de Trujillo (Segat) puso en evidencia la grave situación del parque automotor que sirve para la limpieza de la urbe.

“Nos han alcanzado un informe que nos está ayudando mucho. Hay una relación de 27 unidades, entre compactadoras, cargadores, volquetes, un camión grúa, que de acuerdo a este documento están inoperativas todas. Este informe nos va a ayudar porque la gestión saliente ha hecho ya el diagnóstico y lo que vamos a hacer nosotros es verificarlo”, aseveró Marcelo.

El sucesor de Elidio Espinoza Quispe llegó al lugar donde se guardan las máquinas del Segat, en la avenida América Norte, a un costado del mercado La Hermelinda, acompañado de ingenieros mecánicos y técnicos.

“Hay un cargador que manifiestan que se paralizó por los inyectores, pero vemos que no son solo inyectores, se han llevado más repuestos. No tenemos ningún apuro, vamos a verificar cada unidad para saber realmente la situación de cada máquina. No estamos haciendo esto por molestar a la gestión actual, sino porque queremos saber cuál es el estado de la maquinaria para que cuando asumamos veamos cuánto vamos invertir en su reparación”, remarcó Daniel Marcelo.

Combustible

Peor aún, a la desastrosa situación de los vehículos se suma la falta de combustible para su funcionamiento.

“A estas 27 unidades inoperativas se suma la falta de combustible y por ello los choferes y trabajadores que van en las unidades no están laborando. Hay una deuda con el servicentro que provee de gasolina. Incluso algunas compactadoras se han quedado con la basura”, aseveró el electo alcalde.

Marcelo Jacinto puntualizó que ante la calamitosa situación del Segat, la comuna se está apoyando en el consorcio privado Trujillo Limpio para la limpieza de la ciudad.

“Ahora entendemos por qué esta empresa trabaja seis meses sin cobrar. Si en estos momentos paraliza, ¿cómo quedaría la ciudad? Prácticamente el que está ayudando con el soporte de la limpieza es Trujillo Limpio”, refirió la autoridad.

Aún así, el electo alcalde provincial reiteró que está decidido a resolver el contrato con el operador privado.

“Estimamos que el procedimiento administrativo para resolver el contrato debe demorar 30 días, todo enero. Vamos a tratar de conversar con el representante legal de esta empresa para ver si llegamos a la nulidad del contrato a través del mutuo acuerdo. Pero obviamente tendremos que asumir la deuda de seis millones de soles que nos deja esta gestión saliente”, lamentó.

Por su parte el gerente general del Segat, Fernando Díaz Alarcón, reveló que el 28 de noviembre recibieron una carta notarial de Trujillo Limpio donde se consideraba cinco días hábiles bajo apercibimiento de resolver contrato. Por ello se le abonó 833 mil soles, pero el compromiso es de completar una cuota antes de fin de mes.