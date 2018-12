Reniec protesta por segundo día contra MEF [VIDEO]

Los trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se encuentran en su segundo día de paro nacional. Ellos exigen que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cumpla con sus pagos y derechos laborales.

Cerca de 500 personas que se encuentran protestando delante del frontis del MEF, ubicado en el Cercado de Lima, exigen el reconocimiento de los derechos laborales que fueron adquiridos por sentencias judiciales y laudos arbitrales desde el año 2011 y el pago de haberes del mes de diciembre del personal CAP.

Luis Alberto Portales, Secretario General de Trabajadores del Reniec, ha informado que al menos 4 mil 600 trabajadores se han visto afectados.

En un principio se anunció que la huelga sería por 24 horas; sin embargo, debido a que no se han llegado a solucionar las demandas, esta podría extenderse de manera indefinida.

De ser así, ello generaría que el sistema del Reniec caiga, según señaló Portales. ‘‘Al caer el sistema no habrá trámites de DNI, no habrá trámites de derechos vitales como son los actos de nacimiento o las firmas certificadas. Las entidades públicas y privadas están alrededor del eje del Reniec. Si no hay datos, no hay confiabilidad. Ni los bancos, ni la telefónica, ni ninguna de las empresas va a trabajar. Nosotros solo estamos exigiendo un derecho que nos corresponde’’, añadió para Canal N.

Debido a que la protesta ha paralizado las actividades laborales en todas las sedes del Reniec, varios ciudadanos se han visto afectados. Las personas que fueron a realizar sus trámites no pudieron ingresar a las oficinas.