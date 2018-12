Peruano podría recibir pena de muerte tras caer con 4 kilos de droga en Indonesia

Nadie sabe con exactitud por qué el peruano Jorge Rafael Albornoz Gamarra viajó a Indonesia el 6 de diciembre. Ese día era su cumpleaños. No tenía razón para estar allá y menos para delinquir en un país donde las condenas son muy duras y donde traficar drogas se paga a veces con la vida.

Jorge Rafael, de 44 años, fue arrestado en el aeropuerto internacional Ngurah Rai, tras realizar escalas en Brasil, Holanda y Dubai.

Según la Policía local, llevaba ocultos 4,08 kilogramos de cocaína en una falsa división de su maleta. De acuerdo con las autoridades, el valor de la cocaína hallada bordeaba los 704 mil dólares.

un misterio

Albornoz fue detenido durante un operativo en el que cayeron también un británico, un malasio, un alemán y un ciudadano chino, todos ellos con cantidades de droga inferiores a medio kilo.

El día que Jorge Rafael partió no llegó a despedirse de sus padres Francisco y Sabina, en Villa El Salvador. Sus nueve hermanos desconocían el motivo del viaje. Su esposa y sus hijos lo esperaban para celebrar su cumpleaños.

“Ese día lo llamamos y él no contestó. No imaginamos que ya estaba en Indonesia. Tenía problemas económicos y su hija está mal (enferma), pero no era razón para que asumiera este riesgo. La tentación es grande”, dijo una de sus hermanas tras solicitar ayuda a la Cancillería para que viaje un miembro de la familia y la hija mayor de Jorge.

corredor de la muerte

Indonesia es uno de los 32 países del mundo que contemplan la pena de muerte para castigar delitos como el narcotráfico, por lo que llevar cualquier cantidad de droga es un tema grave.

La última ejecución de traficantes de drogas en ese país ocurrió en julio de 2016, cuando un ciudadano indonesio y tres extranjeros fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento.

El 29 de abril de 2015 también fueron ejecutados dos australianos.❧

Datos