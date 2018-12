Gobierno declara 24 de diciembre como día no laborable para sector público

El gobierno emitió un decreto supremo donde se establece que el día lunes 24 de diciembre será no laborable compensable para todos los trabajadores del sector público.

La medida se hizo pública a través del diario oficial El Peruano y firmada por el presidente, Martín Vizcarra; el Primer Ministro, César Villanueva y el ex ministro de Trabajo, Christian Sánchez Reyes. El DS N° 121-2918-PCM indicó que para fines tributarios, ese día será considerado hábil.

La recuperación del tiempo en el que se dejó de trabajar se efectuará en la semana siguiente o en según disponga el encargado de cada institución pública, en función de las necesidades de la misma.

Cabe precisar de una de las justificaciones para la medida es fomentar la vida familiar entre los trabajadores del sector público, teniendo en cuenta que en dicho día corren las horas previas a las celebraciones por Navidad.

Sector privado y excepciones

No obstante, el decreto hace ciertas excepciones para no aplicar el día no laborable. Estas serán cuando las labores desempeñadas por los trabajadores públicos sean calificadas como indispensables con el fin de no afectar los servicios que sean indispensables para la sociedad.

En cuanto al sector privado, el DS indica el su artículo N°4 que también puede acogerse a la medida. La recuperación de las horas laborables dependerá del acuerdo al que lleguen el empleador y el trabajador; en caso no exista un consenso, la decisión quedará en manos del primero.

Asimismo, para este sector se exceptuarán todas aquellas labores indispensables, en todo tipo de empresa, cuya paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad o conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la empresa.

