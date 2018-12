Vecinos queman basura en Chiclayo ante deficiencia de servicio [VIDEO]

Las imágenes de gran cantidad de basura que es quemada ante la falta de recojo de la misma, ha generado reacciones de la población a través de las redes sociales luego que se compartiera un video en el que se evidencia la contaminación en la ciudad de Chiclayo.

A través de la página de Facebook Chiclayo Denuncia, un vecino grabó el momento en que los residuos sólidos se incendian en las esquinas de la avenida Elvira García y la calle los Naranjos en el pueblo joven 9 de Octubre, cuestionando la incapacidad de la comuna provincial para brindar un servicio oportuno.

Entre las opiniones de los cibernautas, responsabilizan directamente a la Sub Gerencia de Limpieza Pública, que dirige Henry Chiclayo Vega, por no atender el llamado de los ciudadanos y se atente contra la salud de manera diaria, sin embargo, otras personas señalan que la basura no debe colocarse en cualquier esquina, teniendo que esperar al camión recolector en el horario que se ha establecido.

El problema con los residuos sólidos se agravó recientemente tras la detención del alcalde David Cornejo, quien es investigado por presuntamente encabezar una organización delictiva, de esa manera fueron congeladas las cuentas y se limitó el servicio de limpieza, no obstante, el último fin de semana asumió funciones como burgomaestre Guillermo Segura, esperando que en la semana se regularice el recojo de la basura.