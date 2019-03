Peruano Ricardo Pun-Chong obtuvo premio CNN Héroes 2018 [VIDEO]

Felicidad para los peruanos. Este domingo, el premio CNN Héroes, que realiza cada año la cadena estadounidense, fue entregado al médico nacional Ricardo Pun-Chong, reconocimiento celebrado por todo el país.

Como dio a conocer el medio de noticias norteamericano, la labor de Pun-Chong se ve reflejado en su ONG Inspira, fundada en el 2008 para ayudar a distintas familias que llegan a Lima por los tratamientos de sus hijos.

Al momento de recibir el premio, el médico peruano agradeció a las personas por la distinción recibida.

“Gracias a los voluntarios que me ayudaron a estar aquí. Gracias a toda la gente que tocó nuestra puerta. Estamos aquí porque la gente creyó en nosotros”, indicó. Continuó mandando su gratitud a “todos los niños del albergue 'Inspira', porque son los reales héroes y a las mamás también, ellas son las verdaderas heroínas de este trabajo”.

Como señaló la CNN, Ricardo Pun-Chong “vio a un gran número de familiar dormir en los pisos del hospital” cuando realizaba su entrenamiento médico en la capital. “El doctor se dio cuenta poco tiempo después que estas personas llegaban a la capital desde remotas áreas del país para tratar a sus hijos”, añadió.

Con su organización sin fines de lucro Inspira, Pun-Chong ha ayudado a más de 900 familias, dándoles resguardo, comida y transporte mientras se atienden los menores.

