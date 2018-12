Candidatos de AP y APP cerraron campaña electoral con multitudinarios mítines

Edgar Jara. Cajamarca

A pocas horas de la segunda vuelta electoral regional, los candidatos de Alianza Para el Progreso (APP), Walter Benavides Gavidia; y de Acción Popular (AP), Mesías Guevara Amasifuén, cerraron sus agitadas campañas con sendos mítines en la histórica Plaza de Armas de Cajamarca.

Ante miles de seguidores, Benavides volvió a reiterar su origen campesino, conocedor de la realidad de las treces provincias que recorrió palmo a palmo, fruto del cual plasmó en su plan de gobierno propuestas concretas y reales que aplicará a partir del próximo año.

“Destinaré el 30% del presupuesto al agro porque solo con la producción de los alimentos, en una cadena de concertación con los sectores Salud y Educación, podremos desterrar la anemia y la desnutrición crónica infantil; aseguraré una educación de calidad para que hayan buenos ciudadanos”, precisó.

“Quiero decirles que Walter Benavides está preparado para ser su gobernador regional, vamos a sacar a Cajamarca de la pobreza y generar 80 mil puestos de trabajo. En mi vida con mucho esfuerzo y sacrificio he conseguido ser ingeniero civil y mi carrera está al servicio del pueblo y construiré con todos ustedes una región desarrollada para todos los cajamarquinos”, refirió.

Recordó que antes del 7 de octubre todos lo ubicaban en el cuarto o quinto lugar, “pero mis adversarios no sabían que yo llegaba a los lugares más alejados de la región para ver in situ qué necesita la gente, porque sabía que el destino me tiene reservado servir a mi Cajamarca, y volcar toda la experiencia de diez años trabajando en la administración pública y la actividad privada”.

Gobierno Digital

Un día después, en el mismo escenario, su contendor Mesías Guevara, que pretende llevar el “evangelio” de Acción Popular a la gobernación cajamarquina, insistió en convertir a la región en un gobierno digital, enfatizando una educación de calidad que privilegiará a partir del 2019.

Guevara se ha mostrado confiado en vencer a Benavides, hecho que ha comprobado recorriendo a pie todas las provincias, como lo hiciera Fernando Belaunde.

Guevara confía en bolsón electoral de Jaén, Chota y Cajamarca

“Ahora que estamos en las garras de la corrupción, sin la plata de mi rival, quiero decirle que me presento ante mi pueblo con la frente en alto, y una hoja de vida impecable, sin juicios, menos condenas judiciales, porque provengo de un partido democrático a cuyos dirigentes no se les conoce hechos de corrupción”, puntualizó el postulante de Acción Popular, Mesías Guevara.

Asimismo dijo confiar que en las provincias con fuerte votación electoral como su tierra Jaén, Chota y la misma Cajamarca, le darán el respaldo que será suficiente para triunfar el domingo. El nuevo gobernador sucederá en el cargo a Porfirio Medina, del Movimiento de Afirmación Social (MAS).