Cusco: La Convención registra 15 casos de VIH en lo que va del año

Cusco. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, celebrado este 1 de diciembre, la Red de Servicios de Salud de La Convención (RSSLC) hizo un reporte, en el que informó que en lo que va del año se han registrado 15 casos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la provincia de La Convención.

La cifra causa preocupación porque significa un aumento respecto a los dos últimos años. Orlando Salas, coordinador de Prevención y Control de ITS VIH/SIDA, indicó que los distritos con mayor incidencia son Maranura, Megatoni, Echarati y Santa Ana. Este año la mayor cantidad de casos se reportó en Santa Ana (5) y Santa Teresa (4). Todos los pacientes reciben tratamiento antirretroviral y atención integral de salud.

Salas mencionó además que el principal factor es la falta de educación sexual en las personas. Los afectados son jóvenes entre 20 y 24 años de edad. Hay 2 varones infectados por cada mujer.

Las principales vías de transmisión son la sexual (97%), de madre a hijo (2%) y la sanguínea (1%).

IMPORTANTE

Desde 1983 hasta la actualidad se han registrado 835 casos de VIH en la región Cusco. Las provincias con mayor incidencia son Cusco, La Convención, Quispicanchi, Canchis y Anta.

Autoridades sanitarias recomiendan realizar oportunamente el descarte de la enfermedad en cualquier establecimiento de salud de la provincia. El servicio es gratis al igual que el tratamiento.

Ser VIH positivo o estar infectado con el VIH no es lo mismo que tener SIDA. Muchas personas VIH positivas no se enferman por muchos años. A medida que la enfermedad del VIH continúa, debilita al sistema inmune. Los virus, parásitos, hongos y bacterias que normalmente no causan problemas, pueden enfermarlo si su sistema inmune está dañado.