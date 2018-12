Lo costoso que es tratarse el cáncer

Cuando Verónica Valdéz supo que tenía cáncer, sintió como que caía de un edificio. Regresaba de Chile, en donde trabajaba, hacia Tacna. Ya en casa, sintió mareos tan fuertes que hasta perdía el equilibrio. Pensó que eran secuelas del viaje y no se preocupó. A los días, sintió una bolita dura en un costado de su seno derecho mientras se bañaba. Le dolía cuando se tocaba, se asustó y acudió a una clínica.

El diagnóstico fue cáncer de mama en tercer grado, muy avanzado. Desesperada buscó la manera de tratarse. Acudió a diversas clínicas, donde le indicaron que por quimioterapia podía gastar hasta 10 000 soles. Cuando recuerda esto, Verónica se quiebra. “Estaba dispuesta hasta a vender mi casa, pero ni así me alcanzaría”, cuenta.

Averiguó que en Arequipa podía tratarse en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), pero tenía que afiliarse al Sistema Integral de Salud (SIS), para que su tratamiento lo asuma el Estado.

Verónica necesita una quimioterapia a la semana junto con un medicamento que refuerce el tratamiento, que cuesta entre 7.8 o 9 soles. Hay también medicinas como el Trastuzumab que se usa en este cáncer, el cual cuesta 4540 soles cada ampolla y, por quimioterapia, se usa una. Verónica llegaría a gastar 18 160 soles en un mes de tratamiento solo en una medicina si no estuviera afiliada al SIS. Si no tuviera seguro su tratamiento mensual llegaría a los 60 mil.

Calcular el costo de un tratamiento de cáncer es complicado, depende mucho del tipo de neoplasia del paciente, el nivel en que esté avanzado y el tratamiento que se le recomiende, indica Rodrigo Robles, director del Departamento de Control de Cáncer del IREN Sur.

El caso de Verónica es distinto a otros pacientes; por ejemplo, si alguien sufre de cáncer de pulmón, un medicamento como el Filgastrim puede valer 146 soles.

En tanto, una operación por cáncer de piel sin seguro tiene un valor de 1500 soles, dependiendo de la gravedad y sin contar la estadía en cama (1500 soles) ni los medicamentos.

En el caso de que el tumor sea agresivo, persista pese a las intervenciones quirúrgicas y continúe invadiendo el organismo del paciente, se requieren tratamientos como la radioterapia. Estos por sesión llegan a costar 200 soles y una persona con cáncer puede necesitar hasta tres sesiones al día, haciendo un total de 600 soles en 24 horas.

En el IREN Sur, la máquina de radioterapia comenzará a utilizarse desde enero del próximo año, mientras tanto los pacientes son derivados al hospital Goyeneche.

EL CÁNCER EN CIFRAS

A nivel regional, según el último Registro de Cáncer Poblacional en Arequipa 2008-2014, se registraron 12 769 nuevos casos de cáncer, de los cuales 5577 son en varones y 7192 en mujeres.

Si bien el estudio data de hace cuatro años atrás, Ydelsa Delgado Luna, coordinadora regional de Cáncer de la Gerencia de Salud, señala que los tipos de neoplasias que son más frecuentes no varían (ver infografía).

Delgado señala que los medicamentos son cubiertos al 100% por el SIS para los afiliados. Solo en excepciones con cánceres poco frecuentes, los ciudadanos tienen que comprar los medicamentos, pero estas situaciones casi nunca se presentan.

Para adquirir medicamentos, la Gerencia de Salud hace un requerimiento a nivel nacional. Por cada afiliado, el Ministerio de Salud (Minsa) realiza un cálculo de las dosis que le corresponden y, de acuerdo a eso, envía las unidades. Delgado calcula que un tratamiento bordea los 80 000 soles en promedio, tratándose de un cáncer frecuente como el de cuello uterino en una etapa no muy avanzada.

NECESIDADES

El Estado destinó este año 5 118 312 soles al IREN Sur mediante el Programa de Control de Cáncer para mejorar la atención y cubrir las necesidades. Sin embargo, el IREN Sur, uno de los pocos especializados en tratamiento de cáncer del Estado en el sur, se está quedando corto. A la fecha, ha atendido 6726 casos, solo el 2017 se registraron 902 casos nuevos.

Rodrigo Robles, director del Departamento de Control de Cáncer, indica que lo que hace falta es personal y nuevos espacios. Incluso hay cuartos de hospitalización que aún no son utilizados porque no hay quien atienda en ellos.

falta de PREVENCIÓN

Los centros de salud realizan despistajes gratuitos de cáncer de mama, cuello uterino, próstata, piel, colon y recto a partir de los 30 años y, en el caso de piel, desde los 18 años. Ydelsa Delgado señala que personas de edades menores también pueden realizarse los estudios, pero no son población en riesgo.

“Cuando me detectaron el cáncer de mama, tenía 47 años, me dijeron que empezó tres años antes, ¿si solo me hubiera hecho el despistaje antes? Sin embargo, no lo hice por temor, porque me dijeron que dolía”, recuerda Verónica Valdés, sentada en un sillón mientras se realiza su quimioterapia semanal.