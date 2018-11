Miraflores: motociclista resultó herido tras chocar contra auto en la Costa Verde

Esta mañana se registró un nuevo accidente de tránsito en Lima. Un motociclista resultó herido tras chocar su vehículo contra un automóvil en la Costa Verde, a la altura del distrito de Miraflores.

Según señaló el conductor del auto, el accidente se produjo porque el motociclista identificado como Jhon Chávez Madam (25), invadió su carril.

“Yo venía en mi carril subiendo de la playa y justo antes de que yo cruce, la moto entró por la curva a mi carril y se me metió, parece que no me ha visto por el espejo. Se me ha metido y por el impacto ha rebotado y la moto le ha caído encima”, señaló el conductor del automóvil a América Noticias.

“Yo venía en mi carril a velocidad normal y la foto se me ha metido”, insistió. Tras el accidente, el motociclista quedó tendido en medio de la vía y fue auxiliado por otro motorizado, quien lo cargó y trasladó hacia un costado de la pista, Luego, la víctima fue llevada a una clínica local.

Por este accidente, el tránsito en la Costa Verde se vio interrumpido por unos minutos. En tanto, el conductor del automóvil fue trasladado a la comisaría de Miraflores para las investigaciones correspondientes.