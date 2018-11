Estudio indica que en Lima cuatro de cada cinco niñas y mujeres sufren acoso

Cuatro de cada cinco mujeres jóvenes y niñas en Lima experimentaron diversas formas de acoso sexual, tanto físico como no físico, según un estudio realizado en abril pero revelado ayer. Estos incidentes ocurrieron a menudo en espacios de tránsito como la calle o el transporte público, refiere el centro Plan Internacional.

Esta organización puso en marcha la iniciativa Free to Be, una plataforma web que durante ese mes permitió a más de tres mil niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de Lima señalar en tiempo real los lugares seguros e inseguros y explicar, de forma anónima, sus experiencias.

La plataforma también fue implementada en Madrid (España), Kampala (Uganda), Sídney (Australia) y Nueva Delhi (India), permitiendo registrar a las víctimas en sus respectivas ciudades.

Lima obtuvo un porcentaje muy alto de experiencias negativas en comparación con otras ciudades.

La amenaza de acoso sexual, con y sin contacto físico, fue el principal problema para las participantes de Free To Be en Lima. El 84% de las experiencias negativas se refirieron a acoso sexual de algún tipo, y el 55% de todas las experiencias negativas identificaron la discriminación basada en el género como un factor que determinaba si un lugar era o no inseguro.

Además, las niñas y las mujeres jóvenes expresaron resignación frente a estas limitaciones que ocurren tan frecuentemente y sin respuesta de las autoridades, por lo que "se han convertido en parte normal de su vida".

Las mujeres jóvenes mencionaron notar la normalización de la violencia por parte de la sociedad en los casos de acoso. También indicaron que sus experiencias habían sido menospreciadas por la sociedad, puesto que no había daños físicos, o simplemente no les creyeron.

expertos opinan

¿La percepción de inseguridad es una idea solo de las niñas y las mujeres jóvenes? La respuesta es no.

Una encuesta aplicada a 400 expertos en género de 22 grandes ciudades del mundo, determinó que Lima es la ciudad más insegura para que las niñas salgan de sus casas o usen el transporte público por sí solas, ya sea de noche o de día.

"En lo que respecta a mayor prevalencia de abuso sexual, lamentablemente Lima ocupó la segunda ubicación y cuarto lugar en el rubro específico de prevalencia de acoso sexual", señala Selmira Carrión, coordinadora del centro Plan Internacional.❧

