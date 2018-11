Huancavelica: Inician construcción de hospital que beneficiará a más de medio millón de usuarios

Más de medio millón de personas se beneficiarán con el nuevo Hospital Regional de Huancavelica, ‘Zacarias Correa Valdivcia’, cuya construcción se inició hoy en un terreno de 60 mil metros cuadrados.

La ministra de Salud, Silvia Pessah Eljay, y el presidente regional Godofredo Álvarez Oré, dieron pase a esta importante obra con la colocación simbólica de la primera piedra.

El nuevo sanatorio será de categoría II-2. Brindará atención médica general y contará con ambientes de emergencia y hospitalización.

La titular del sector Salud informó que la edificación de este centro asistencial demandará una inversión de más de 300 millones de soles.

Indicó, además, que el terreno destinado al hospital ya cuenta con energía eléctrica, agua y desagüe. Adicionalmente –dijo– se han realizado trabajos de reforzamiento ribereño para contrarrestar un eventual crecimiento del río que recorre ese sector de Huancavelica.

“Hoy estamos acá poniendo la primera piedra de este nuevo hospital que beneficiará mucho a la región, pero, al mismo tiempo, quiero pedirle a la población que haga seguimiento a estos trabajos. Tener este establecimiento de salud no solo depende de nosotros como Ministerio, sino de todos, de cada uno de ustedes y por eso los exhorto a comprometerse. Esta no es una obra de un color político, no importa quién lo haya empezado, ni quien lo vaya a terminar, sino que nuestras familias tengan la oportunidad de una atención de calidad y oportuna para su salud”, subrayó la funcionaria.

Pessah aprovechó la ceremonia para hacer un llamado a todos los actores sociales y autoridades de la región a fin de continuar con la lucha diaria contra la anemia. “Es necesario tomar conciencia sobre esta enfermedad”, señaló tras indicar que solo trabajando articuladamente los niños podrán tener un futuro saludable.