Miraflores: Archivan denuncia de violación contra alumno del colegio Markham [VIDEO]

Más de cinco meses después de que una adolescente estadounidense de 16 años denunciara a un alumno del colegio Markham (Miraflores) por presuntamente abusar sexualmente de ella, la fiscal provincial de Familia de la 14° Fiscalía Provincial de Lima, Lourdes Morales Benavente, archivó el caso.

Según la decisión fiscal, que fue emitida el último martes 20 de noviembre, se archivó la denuncia porque no hubo uso de la violencia física para consumar el acto sexual, porque no se describen lesiones genitales.

De acuerdo al documento, el examen médico legal realizado el pasado 29 de julio a la menor denunciante, identificada como Mackenzie Severns, arrojó que ella presentaba dos desgarros incompletos en el himen con más de diez días de antigüedad, y que esto se contradice con la fecha de la violación, la misma que habría sucedido el 13 de julio de este año.

Tras conocer la decisión fiscal, Mackenzie Severns arremetió contra el adolescente peruano B.P.D. y el colegio Markham, de Miraflores.

"No sé cómo describir en palabras la rabia y el dolor que siento actualmente. Lo odio a él y a su familia con toda la esencia de mi ser. Y estoy muy decepcionada del colegio Markham que están haciendo todo lo posible para esconder bajo la alfombra todo lo que pasó y eso no debería ser tolerado. Los ricos no deberían tener este tipo de poder. La gente debe ser capaz de hablar", declaró la menor extranjera al programa "Beto a saber".

Por su parte, la madre de la adolescente, Ana Elizabeth Severns, manifestó que su familia está muy afectada por la decisión de la fiscal Lourdes Morales Benavente, y que continuarán en la lucha por obtener justicia.