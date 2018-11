Audio revela coacción de "periodista" a servidor público

Luis Álvarez

La difusión de un audio sobre un presunto acto de coacción involucra seriamente a David Jiménez, conocido periodista cusqueño y supuesto allegado a la campaña electoral de Luis Wilson Ugarte, que postula al Gobierno Regional de Cusco.

De acuerdo al audio al que tuvo acceso La República y que fue difundido en el programa Periodistas de Solar TV, Jiménez amedrenta con palabras soeces al relacionista público de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), Jesús Tapia, a quien le obliga a cierto pago por supuestos servicios de publicidad, caso contrario “le golpearía”. En la conversación también participa el director de Dircetur, Rosendo Baca.

El escandaloso hecho habría ocurrido entre julio y agosto del presente año. David Jiménez, que no tiene estudios académicos en periodismo, en una actitud matonesca fue hasta la oficina del servidor público y bajo amenazas intentó cobrar un recibo. La respuesta del agraviado, según se oye, es que no puede pagar por algo que no se ha cumplido y menos sin evidencia del supuesto servicio de una publicación.

De acuerdo a algunos documentos, el medio que dirige Jiménez, Cusco Noticias, cobraría bajo el nombre de Javier Llumpo Manayay al Gobierno Regional Cusco, mediante Dircetur, sumas de 3 mil 500 soles, según consta en órdenes de servicio y recibos de febrero y mayo de 2018. Lo curioso del caso es que no se especifica el medio por el cual se hará efectiva la publicación, solo consignan "por un medio de alcance local".

La República se comunicó con el presunto agraviado, Jesús Tapia, quien prefirió no dar mayores detalles del caso. Solo confirmó la reunión.

Asimismo, en conversación telefónica con el programa Periodistas; David Jiménez reconoció haber actuado violentamente. Justificó su accionar al sentirse “mecido” y burlado por Dircetur. “Me someto a cualquier investigación, nunca quise coaccionar a nadie”.

Jiménez hace algunos días protagonizó un altercado con el equipo de prensa de Acción Popular, durante un debate. ❧