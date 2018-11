La Libertad: Madre con bebé en brazos huye de su casa cansada de violencia familiar

Una joven madre de familia huyó de su casa cansada de la violencia familiar que sufre a manos de su pareja y padre de su hijo de un año. Ella recibió la ayuda de una pobladora en el distrito de Huamachuco, región de La Libertad.

Según contó la víctima, identificada como Zoila Vargas Castro de 24 años, el último episodio de agresión se registró cuando su conviviente, Jorge Tamayo Pizán, le reclamó nada menos porque no le puso al chompa a su menor hijo.

“(Me golpea) por cosas insignificantes. (...) Ayer como mi hijito estaba en polito encerrado en su cuarto, me dice ‘ponle su chompa’ y lo digo que se espere, entonces me jalonea de los pelos y me tira contra el suelo, luego de inician los golpes. Estando mi suegra presenta, no hace nada por defenderme, al contrario, ‘echa más leña al fuego’ para que me golpeé más”, contó a RPP la agraviada, quien además dijo que presenta moretones en la cabeza y en diversas partes

Vargas Castro dijo a RPP que conoció al padre de su bebé hace dos años en Chiclayo hasta donde llegó a trabajar. Desde entonces iniciaron una relación sentimental y siempre Tamayo Pizán mostró una actitud violenta.

La joven indicó que ya realizó la respectiva denuncia contra el sujeto y espera que efectivos de la Policía Nacional la acompañen hasta su vivienda para que recoja sus pertenencias, pues reveló que desea regresar a su natal Bagua, en la región Amazonas, ya que no desea soportar más los maltratos físicos y psicológicos del sujeto.