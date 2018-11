Vigilante queda en estado de coma tras fumigar universidad en Villa El Salvador [VIDEO]

Un vigilante de la Universidad Científica del Sur se encuentra en estado de coma tras sufrir una intoxicación al fumigar la referida casa de estudios. Su esposa aseguró que los médicos le dijeron que “esperen lo peor” pues la salud del hombre es delicada.

Brian Reyes Espinoza (30) se desempeñaba como vigilante de la sede de Villa El Salvador de la Universidad Científica del Sur y trabajaba por la empresa de seguridad Goes.

Él, quien sufría de asma, habría inhalado químicos durante la realización de la fumigación de la universidad y hoy se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de San Juan de Lurigancho.

Su esposa relató que, tras la fumigación, al regresar a su vivienda comenzó a sentirse mal, por lo que fue llevado al nosocomio, donde le indicaron que “si habría llegado una hora después, llegaba solo a morir”.

Sin embargo, los médicos le han indicado a la familia que “esperen lo peor” porque su estado de salud es muy delicado.

Además, la esposa refirió que la empresa de seguridad Goes no ha asumido los gastos de rehabilitación. Por su parte, la gerente general de esta empresa aseguró que el vigilante no estuvo dentro del ambiente que fumigaron y dijo que la empresa sí cubrirá con los gastos para la rehabilitación del afectado.