Comerciantes simularon cortejo fúnebre del alcalde de Lambayeque [VIDEO]

Los comerciantes del Mercado Modelo de la ciudad de Lambayeque realizaron una singular protesta contra el alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz, quien anunció que pese a cualquier eventualidad él continuará con la remodelación del mencionado centro de abasto.

Con un ataúd de cartón y una rata sobre el mismo, los manifestantes recorrieron de extremo a extremo la parte frontal el Mercado Modelo, ubicado en la avenida Ramón Castilla, el interior del centro de abasto y algunas calles hasta llegar a la municipalidad de dicha ciudad, y ante la mitrada atónita de los transeúntes.

El simulado cortejo fúnebre fue acompañado de una plañidera quien lamentaba la muerte del burgomaestre Velezmoro y a quien lloraba por dejar un crisis al interior del mercado y una presunta red de corrupción que pretendería aprovecharse de la obra de remodelación al interior del mismo.

El comerciante Gregorio Santisteban mencionó que la protesta se realiza contra la intención que tiene la gestión de remodelar el techo de las pérgolas del Mercado Modelo de Lambayeque, cuando está ad portas de dejar el gobierno edil.

“Solo tiene 30 días para ejecutar la obra, pero deberían dejar la obra a cargo de la siguiente gestión y que se ejecute con tranquilidad. Además ya estamos cerca de la Navidad y no es posible que nos dejen sin poder trabajar tranquilos en tan importante fecha. Nosotros no estamos en contra de las mejoras del mercado, pero lo que queremos que se haga una obra integral, que se mejore todo el centro de abasto y no solo una parte”, aclaró Santisteban.

Por su parte, Ricardo Velezmoro –tras enterarse de la protesta- declaró a un medio local y agradeció que los comerciantes hayan escenificado su velorio pues él cree que así vivirá más.

Como se recuerda, desde hace más de 5 meses la gestión del Velezmoro Ruiz propuso remodelar una parte del interior del Mercado Modelo de Lambayeque; ante la oposición de los comerciantes quienes desean que se remodele o se construya un mercado nuevo en el mismo lugar.