Cómico que incitó a violaciones y violencia contra la mujer: "pido disculpas del caso" [VIDEO]

Sus sketchs en la Alameda Chabuca Granda, en el Cercado de Lima, lo pusieron en el ojo de la tormenta. Después de sus comentarios, que harían apología a la violencia contra la mujer, Jefferson Prince Vásquez se ha visto envuelto en una investigación preliminar por la fiscalía.

En los últimos días, un video que circuló por las redes sociales, evidenció de los comentarios misógenos que realizó Prince Vásquez durante su show en el concurrido lugar del Cercado de Lima.

Ante esto, el cómico ambulante salió a defenderse. Según sus declaraciones para las cámaras de Domingo al Día, indicó que los chistes salieron “del momento” y que no midió las consecuencias.

"Yo sé que he indignado a muchas mujeres en ese momento. Yo les he pedido las disculpas del caso, ya no sé cómo pedir disculpas. Quiero que se pongan a pensar que tengo 4 hijos, tengo una esposa, yo no quisiera que la fiscalía actúe y me vaya preso por ese comentario", subrayó Prince Vásquez.

En tanto, la Ministra de la Mujer, María Mendieta, también rechazó el mensaje que hizo Jefferson Prince Vásquez en el video que viene circulando por las redes sociales. Asimismo, instó a los ciudadanos a estar atentos ante hechos similares que vulneren la imagen de las mujeres.

“Ellos ya han iniciado con la investigación. Yo quiero decirle a la población que tenemos que estar vigilando estas situaciones porque no podemos permitir que estos mensajes y discursos que afectan a las mujeres sean considerados bromas”, sentenció la titular del ministerio.