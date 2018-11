La ciudad que se perdió

Fui feliz en aquel Centro de Lima que hoy no existe. Ese que era limpio, ordenado y para el uso ciudadano. Hoy es un muladar con la mayoría de negocios tapiados, intransitable luego de las 8 de la noche. El nuevo alcalde Jorge Muñoz tiene la obligación de recuperarlo. Como lo hizo Alberto Andrade y pare de contar.

Y se quema Lima. Como ocurrió hace unos días con el edificio Giacoletti de la Plaza San Martín. Y es una pena porque mi padre nos llevaba a almorzar los domingos porque en los bajos quedaba la parrilla El Cortijo. Con sus ventanales a la plaza y el paradero de los tranvías que llegaban desde el Callao.

Y Jorge Muñoz ya adelantó que hereda una ruina. Transporte y seguridad una lágrima. Y qué dirían César Moro, Sebastián Salazar Bondy y Raúl Porras, limeños, mazamorreros, de pura cepa. Cuando escriben de Lima el tiempo corre a la inversa. Por ello José María Arguedas –que era el más limeño de todos aunque haya nacido en Andahuaylas, como todos— advertía, allá por los cincuenta, que esa ciudad tenía un protagonista principal que había fundado Lima por cuarta vez, el cholo.

Sin duda, sé es limeño, no se nace limeño. Al fin y al cabo, uno es de donde su madre le dio de mamar. La ‘matria’, qué de cosas. Pero los de Lima no son políticamente correctos sino políticamente infelices. Vaya ciudad de mientras. Desordenada y adiposa. Ingobernable y quejumbrosa.

Y limeño dícese de aquel que es memorioso, conversador y pendenciero. No es otra cosa que un estado de ánimo. Un modo de vivir con solemnidad y ciertas apariencias. Aunque ya no existe “Monos y monadas” de Nicolás Yerovi, sé es limeño, no se vive como limeño. Y a las desgracias, humor. Y batidera. Ingenioso y socarrón, quejoso y crítico, el de Lima. Creído y huachafo, así, elegante pero misio. Hoy el limeño es asaltado por la informalidad. Y este Jorge Muñoz debe dar la talla porque si no, igual se va a la mientras.