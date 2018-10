José Domingo Pérez cerraba su oficina con cadenas y candado en Moquegua

El fiscal José Domingo Pérez, uno de los hombres que goza actualmente de gran popularidad a nivel nacional, era receloso con la custodia de sus expedientes. Inclusive cerraba con cadena y candado su despacho por seguridad. Esto según cuenta Ramiro Molina, fiscal en Moquegua y amigo de años de Pérez.

Además, relata que José Domingo no era tímido con las mujeres y no tenía miedo de ser rechazado por ellas. “Como a cualquier joven, le gustaba salir de fiesta. Íbamos al —hoy inexistente— Fragabos a tomar unas copas. También invitábamos a chicas para bailar. José (Domingo Pérez) no tenía miedo... Decía: Si me chotea, me chotea”, relató para un informe de La República.

Otro de sus aspectos a rescatar es su curiosidad y dedicación a su labor. Artemio Vilcamazco, representante del área de Imagen de la Fiscalía en Mariscal Nieto, narra que José Domingo Peréz le gustaba hacer patrullaje junto con la Policía, así logró atrapar a algunos delincuentes con las ‘manos en la masa’.