Hijo de César Acuña viste camiseta de Mannucci y causa revuelo en redes

El clásico trujillano de ayer que enfrentó a las escuadras de la Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci dejó más que el empate a uno en el estadio Mansiche. En redes sociales se filtró la foto de un niño con los colores carlistas, sin embargo, esto pudo haber pasado desapercibido si el protagonista de dicha postal no fuera el menor hijo de César Acuña Peralta, presidente de la UCV.

La foto, subida por su exesposa Jenny Gutiérrez Vaisman, se viralizó en Facebook con un mensaje que dejó entrever la simpatía de ambos por el Mannucci, pero también dejó clara la posición antiviolencia de la mujer, reproduciendo la frase que inmortalizara Diego Armando Maradona, esperando que el choque más atractivo de la fecha terminara en paz.

“Vamos con fe Mannucci, aunque sé que no juegan hoy sus principales jugadores, mi esperanza por Trujillo aún me queda a través del fútbol. Que la pelota no se manche”, se aprecia en el texto, para luego continuar con la imagen del menor.

En la imagen se le observa al niño con la camiseta oficial de la actual temporada, el cual toma por el escudo demostrando su hinchaje, así como los dos dedos en representación de la victoria.

Sin lugar a dudas es una anécdota que concitó el interés de los seguidores del Tricolor, quienes saludaron el hecho.