Arequipa: Analistas se suman al pedido de cancelación del SIT

Tras la difusión de unos audios por el diario La República, donde el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada negociaría una de las troncales del Sistema Integrado de Transportes (SIT), algunos analistas de la Ciudad Blanca usaron sus redes sociales para sumarse al pedido de cancelación de este proceso.

Nilo Cruz Cuentas, uno de los integrantes del grupo técnico que elaboró el Plan de Gobierno del electo alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar usó su cuenta personal de facebook para pedir nuevamente a la alcaldesa Lilia Pauca Vela, la suspensión de la licitación del SIT.

"A la actual alcaldesa se le ha pedido por todos los medios la suspensión de la licitación, no solo por las acusaciones de direccionamiento de la misma, sino porque entregar la buena pro significa un compromiso por 15 años, lapso en el cual no se podría intervenir la ruta troncal y no se podría realizar la alternativa del tranvía", posteó Cruz.

El analista refirió que este pedido fue también hecho por la Defensoría del Pueblo, el colegio de Arquitectos de Arequipa, el actual alcalde electo, entre otros. "Le pedimos a la alcaldesa Pauca que el día martes no culmine la licitación de la troncal del SIT, de lo contrario estará confirmando las sospechas de corrupción que se ciernen por la difusión de los audios de Alfredo Zegarra", añadió.

Otro analista que se sumó a este pedido es Jorge Bedregal la Vera. El historiador posteó en su facebook: "¿Se necesita más pruebas para demostrar las prácticas corruptas de Zegarra y su entorno? Entre el impresentable exalcalde y Lizardo Calderón (coordinador del SIT) se dedicaron a negociar con algunos transportistas la licitación de las rutas".

Además, Bedregal le pidió al próximo alcalde, Omar Candia, zanjar estos actos de corrupción fiscalizando la gestión de su antecesor para cambiar la imagen con la que empieza su mandato. Candia y Zegarra pertenecen al movimiento regional Arequipa Renace.