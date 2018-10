Arequipa: Omar Candia y regidores piden investigar licitaciones del SIT y que se detenga proceso

La publicación de audios —en los que el exalcalde provincial, Alfredo Zegarra, habría querido favorecer a una empresa para que gane la licitación de una ruta troncal del Sistema Integrado de Transporte (SIT)— podría provocar que se detenga el proyecto.

Para el regidor Pedro Quispe, en la sesión de concejo a realizarse la próxima semana, debe tocarse el tema de los audios de Zegarra y funcionarios sobre direccionamiento de la licitación del SIT. El concejal exigirá la exposición de todo el proyecto y cómo se realizaron las licitaciones. Si no es creíble la versión que se dé, propondrá detener el proceso de licitación.

"Esta ya es responsabilidad del exalcalde, no vemos transparencia, por eso el SIT debe cerrarse y continuar el próximo año, no en esta gestión. Al parecer, se quiere hacer todo rápido y gastar plata. Lo que no se gastó en los ocho años", criticó.

Por su parte, el regidor Ricardo Medina manifestó que el caso de irregularidades en las licitaciones del SIT debe ser enviado a la Contraloría, para que investigue de inmediato. Asimismo, pidió detener la licitación. "Se tendría que hacer una investigación para saber hasta qué punto hubo colusión, hasta qué punto hubo una concertación para beneficiar a una empresa. Se debe formar una comisión investigadora y la Fiscalía Anticorrupción debe actuar", añadió.

Sobre el tema, el burgomaestre electo, Omar Candia Aguilar, señaló que a quien le corresponde tomar la decisión de suspender el proceso es a la alcaldesa Lilia Pauca. Acotó que si hay algo que investigar, lo hará el Ministerio Público. Afirmó que las investigaciones no harán que el SIT se estanque.

Por su parte, la alcaldesa Lilia Pauca dijo no estar enterada del tema. Se limitó a decir que se reunirá hoy con los especialistas del SIT y que se investigará.