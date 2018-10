Chiclayo: la mató porque no quiso volver con él

No aceptó que ya no lo quería y ni siquiera le importó dejar huérfano a su hijo. Gonzalo Rivas Carmen (33) está confeso y no se arrepiente de lo que ha hecho y por ello espera recibir pronto una sentencia por parte del Poder Judicial.

“La cité y nos fuimos al hotel para conversar. Quería que regrese conmigo pero ella me dijo que ya tenía otro compromiso y que le iba bien. Monté en cólera y saqué el cuchillo que estaba escondido en mis ropas y la ataqué con violencia. Estaba enfurecido y solo la quería muerta”, dijo en un primer momento el feminicida a los policías minutos después de entregarse.

Trascendió que Julia Elizabeth Guillermo Reyes (22) decidió separarse de su exconviviente debido a los maltratos físicos a los que era sometida. Recibió el apoyo de su familia, pero Gonzalo Rivas creyó que sería perdonado e insistía en retomar la relación, sin embargo su víctima no quiso.

Por ello decidió darse una última oportunidad y si nada resultaba como él quería, entonces ella no sería para otro hombre. Y así lo hizo. Según los informes policiales, el abogado del feminicida estaría listo para pedir ante el Ministerio Público acogerse al beneficio de la terminanción anticipada, pues su defendido confesó su delito desde un inicio e incluso se entregó a la justicia.

Los hechos se registraron a las 7:05 de la noche del sábado en una habitación del hotel California en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Los agentes encontraron a la joven tendida en la cama ensangrentada, por lo que la llevaron, aún con vida, hasta el Hospital Las Mercedes en donde el médico de turno reveló que ya había fallecido. El Ministerio Público ha pedido al Poder Judicial la orden de prisión preventiva para el imputado, por lo que se espera que sea encarcelado a la brevedad posible.