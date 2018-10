Phillip Butters ataca el enfoque de género en grabación [VIDEO]

El polémico periodista, Phillip Butters, participó de un video publicitario del colectivo 'Con mis hijos no te metas’. La grabación es para invitar a sus seguidores a participar de una marcha.

Durante la reproducción, Butters arremetió contra el presidente, Martín Vizcarra sobre la aplicación del enfoque de género en los colegios. Según el conductor de radio, el jefe de Estado se ha ‘plegado a la ideología que es veneno para los niños’.

“Quieren vender este veneno de ideología en el Ministerio de Educación. Y Martín Vizcarra como ‘PPK’ se han plegado de la ideología que es veneno para los niños [...]. Ese veneno cultural lo quiere meter este Gobierno a la mala”, precisó durante la grabación.

Cabe precisar que la implementación del Currículo Escolar tiene como objetivo fomentar la cultura de igualdad de derechos y oportunidades entre los escolares del nivel de inicial, primaria y secundaria de los colegios públicos.

Pero, recordemos que esta no es la única vez que el colectivo 'Con mis hijos no te metas’, arremete contra las personas y autoridades que no comparten su misma línea ideológica.

Hace unos meses, el colectivo en contra de la ideología de género, lanzó duros calificativos contra la postura del ministro de Educación, Daniel Alfaro.

“Al parecer el @MineduPeru no ha aprendido la lección. ¿Cuántos ministros tendrán que pasar hasta que entiendan la exigencia de los padres de familia? #ConMisHijosNoTeMetas #GéneroNuncaMás #ProhibidoRendirse”, escribió el colectivo en su cuenta de Twitter.