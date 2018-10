Autoridades en la cuerda floja por salida de León More

Según fuentes allegadas al caso “Los Ilegales”, en cualquier momento se espera la salida del exabogado Luis León More del centro penitenciario de Piura. Y con la medida que cambió de prisión preventiva a arresto domiciliario, varias autoridades judiciales estarían en la cuerda floja.

Y es que según la investigación de la presunta red criminal, León More tendría una larga lista de funcionarios del Estado con quienes habría participado en varios actos de corrupción.

Sobre ello, en un inicio se dijo que uno de los involucrados sería el fiscal decano Guillermo Castañeda Otsu. Sin embargo, este negó tajantemente tener vínculos con León More. Incluso señaló que ni por terceras personas tiene relaciones con el inculpado.

Asimismo expresó que hace un mes solicitó a Control Interno de Lima información para saber si existe una investigación penal en su contra. Pero refirió que hasta el momento no hay ninguna respuesta. Por ello, Castañeda Otsu sostuvo que no existe investigación contra él porque nunca se reunió bajo ninguna circunstancia con León More.

En tanto ayer por la tarde la familia de León More y su abogado Percy Ipanaqué Navarro esperaban la salida del imputado. Pero, según Ipanaqué Navarro, por descoordinaciones entre el personal del INPE y su director la salida no se concretó.

“El director del penal se niega a recibir el oficio de excarcelación. Esto es un tema muy especial porque está en riesgo la integridad física de mi patrocinado”, señaló el letrado.