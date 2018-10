Callao: No denunció robo de DNI y la condenan a 8 años por tráfico de drogas [VIDEO]

Cuando Jacquelin Mori Sotelo sufrió el robo de su DNI en el año 2009 no pensó que no poner la denuncia ante la Policía Nacional le costaría tiempo después su libertad. Ahora ella clama porque se haga justicia pues asegura estar presa injustamente desde hace un año acusada de tráfico ilícito de drogas.

El 25 de noviembre del 2010 la PNP incautó una encomienda de droga a nombre de Mori Sotelo con destino a España, por lo que al enterarse fue hasta el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) explicó lo sucedido y le otorgaron un duplicado.

No obstante, cuando pensó que todo se había solucionado, la justicia inició el proceso donde también la incluyó a ella a pesar que explicó cómo su DNI figuraba en la transacción.

“En enero del 2012 me llega una citación policial, la cual yo acudí por estar segura que jamás hice nada malo. Fui sin abogado, me hacen la prueba de peritaje y la persona me enseña una carta y me pregunta si yo la escribí y le dije la verdad, que no”, contó la denunciante a ATV a través de una carta escrita.

Tras este evento, le llegó una orden de captura por lo que acudió hasta la Defensoría del Pueblo donde le rechazaron un hábeas corpus pro presentarlo a una corte del Cono Norte y no del Callao.

Desesperada, la afectada se puso en manos de abogados de oficio quienes no la supieron guiar, además jamás tomaron en cuenta sus pruebas de defensa y no le avisaron que hasta la incluyeron en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Tiempo después ella fue arrestada y sentenciada a ocho años de cárcel por el delito de tráfico ilícito de drogas.