Lurín: Policías confunden a empresario con delincuente y lo matan a balazos [VIDEO]

Un próspero empresario perdió la vida esta madrugada en extrañas circunstancias en el interior de su propiedad luego que un grupo de policías disparara a matar al confundirlo con un delincuente que estaba cometiendo un robo dentro de una fábrica en Lurín.

Según denuncian los familiares, la víctima identificado como Edgar Arturo Vargas Campo Blanco de 54 años se encontraba dentro de su local en compañía de su ayudante que se desempeñaba como conductor.

De acuerdo al testimonio del trabajador, en ese momento escucharon que alguien tocaba la puerta por lo que peguntaron de quién se trataba y al no encontrar respuesta el empresario realizó un disparo al aire pensando que así dispersaría a las personas que se encontraban a las afueras.

Sin embargo, segundos después empezó una ráfaga de disparos y recién fue cuando los hombres que tocaban la puerta se identificaron como policías, quienes llegaron hasta el lugar en siete unidades alertados por una llamada de alerta ante la supuesta presencia de delincuentes.

La víctima fue atendida y trasladada de inmediato un hospital de Villa El Salvador pero perdió la vida en el trayecto producto de las heridas que le causaron los tres impactos de bala alojados en su cuerpo.

“Salgo por acá corriendo y les digo ‘¡no disparen que voy a abrir!’ y al abrir la puerta es cuando me agarran de la capucha y me jalan y me tumban al suelo, me enmarrocan. Yo les rogaba que me dejaran llamar a la familia de mi jefe y no me lo permitieron”, contó Pacífico Fernando Alva Cerrón, el empleado y único testigo de la intervención policial a América Noticias.

En tanto, el hijo de Vargas Campo Blanco indicó que tras consultar a la empresa aledaña, ellos le habrían confirmado que fueron ellos quienes alertaron del robo y no el local de propiedad de la víctima.