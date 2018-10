Sujeto que no aceptó el fin de su relación violó a su expareja [VIDEO]

Una joven de 19 años fue brutalmente golpeada y violada por su expareja, quien no aceptó el fin de su relación. El repudiable acto ocurrió en la vivienda de la víctima, en Villa María del Triunfo.

La joven estudiante se encontraba realizando sus tareas de la universidad cuando su expareja irrumpió en su vivienda y la arrastró a una habitación. Allí la golpeó de manera salvaje y luego la violó, según el propio testimonio de la víctima.

"Yo quiero justicia para mi sobrina. Me da pena lo que está pasando, la he visto y no puede ni hablar", dijo la tía de la joven.

Tras el ataque, la víctima logró escapar y pedir ayuda. Sin embargo, la familia de la víctima también reveló que la joven estudiante fue amenazada de muerte y que el sujeto intentó ahorcarla mientras la violaba.

Tras realizar la denuncia, los efectivos de la Policía capturaron al sujeto, quien fue llevado a la Fiscalía, donde determinarían una prisión preventiva.