Junín: Transportista se habría suicidado por multa en su contra

Según las declaraciones de Hermelinda Barzola, esposa del occiso, encontró al transportista colgado en un árbol con unas soguillas, lo desató y dejó en medio de una chacra. Florián López Zapata (57) se habría suicidado al encontrarse deprimido y ofuscado por problemas económicos.

El cuerpo de Florián López fue encontrado a una distancia aproximada de 200 metros de su vivienda, del jirón uno de mayo, en el anexo de Yanamarca, distrito de Acolla, en Jauja.

Los familiares de Florián López señalaron que un día antes llegó deprimido, debido a que los inspectores de Transporte de la Municipalidad Provincial de Jauja le impusieron una multa de S/ 4,150 y le retuvieron su unidad vehicular, station wagon de placa U1B 657, en el depósito municipal.

“A pesar de que le rogó llorando a los inspectores no le hicieron caso y se llevaron el vehículo, así me conto casi llorando Florian, le dije que todo tenía solución, no pensé que tomaría esta decisión” señaló su hermano.

El occiso habría dejado una nota señalando los motivos sobre su fatal decisión de suicidarse, pidiendo perdón a sus familiares y señalando que retiren el vehículo del depósito.

En medio del llanto de sus familiares la fiscal de adjunta Doris Ochoa Hilario de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jauja ordeno el levantamiento del cadáver y el internamiento del mismo en la morgue del hospital Domingo Olavegoya de Jauja.