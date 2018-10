Mujer con hija con parálisis cerebral fue obligada a ser presidenta de mesa

Sigue las Elecciones 2018 EN VIVO desde la web de La República. Las Elecciones Municipales y Regionales 2018 están en curso desde que los locales de votación se aperturaron a las ocho de la mañana. Desde entonces, si bien en su gran mayoría todo se ha desarrollado con normalidad, también se han reportado distintos problemas sobre todo con la instalación de las mesas de sufragio.

Es el caso de una madre de familia que asistió a votar y según denuncian en Twitter la han obligado a quedarse como presidenta de mesa en un colegio de Lince a pesar que está al cuidado de su menor hija de tan solo tiene años y que padece de parálisis cerebral.

@tenoriopedro quiero denunciar que han hecho quedar como presidenta de mesa a una mujer con su hija de 7 años en brazos con parálisis cerebral!!! La señora se llama Johanna Guerra Carpio pic.twitter.com/EZtkdGjEdG — Bárbara Bedregal (@barbybeh) 7 de octubre de 2018

De acuerdo a la publicación la afectada responde al nombre de Johanna Guerra Carpio y habría ocurrido poco después de las ocho de la mañana.

Pero este tipo de denuncias no son las únicas que se están reportando en diversos puntos solo, otra madre que cargaba a su menor hijo en brazos denunció que con malos tratos casi fue obligada a asumir como miembro de mesa debido a que el segundo suplente aún no llegaba.

“La verdad, la ONPE debe escoger a su personal porque la forma que me ha tratado la señorita ha estado muy mal”, dijo la mujer al borde del llanto a América Televisión. Ella explicó que no tenía dónde dejar al niño pues su esposo es militar y no cuenta apoyo para el cuidado del menor.

Similar acusación hizo la usuaria identificada como Daniel Coz indicó que en su local de votación de San Isidro le explicaron que si su mesa de votación no se instala, todos quienes se encuentran en cola para votar, deberán pagar la multa.