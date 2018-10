Loreto: hombre viola a su hija, pero comisaría lo libera pese a confesar su delito

Un nuevo caso de violación sexual vuelve a conmocionar a miles de personas luego de que se difundiera la noticia de que un padre de familia, en la localidad de Tamshiyacu, Iquitos, abuse de su hija de 12 años de edad dejándola embarazada. El sujeto, identificado como Alberto Arirama, sin embargo, fue liberado cuatro horas después de haber sido detenido.

La razón principal que defendió la Comisaría local acerca de su liberación fue que no lo capturaron en el momento de la violación y que solo podían capturarlo por flagrancia. Otro de los motivos, sin embargo, que ha llamado la atención de la localidad es que el autor del delito confesó su crimen y no se hizo nada al respecto.

Según recogió el medio La Región, la Policía le indicó al sujeto que esperara en su casa hasta que lo llame la Fiscalía y responda por este acto que debe ser sancionado según el artículo 173 del Código Penal y que especifica que corresponde cadena perpetua para quien viole a cualquier persona menor de 14 años.

El hecho tuvo lugar en la provincia de Maynas, cuando la madre de la menor llevó a la posta a su niña por unos dolores y allí se enteró que era su esposo quien había ultrajado a su hija y que habían transcurrido dos meses desde entonces.

La madre, sin embargo, presentó una denuncia en la comisaría y solo le contestaron que como la violación fue hace dos meses, no se le podía capturar porque no había flagrancia. "Exijo cadena perpetua par este monstruo, él no merece llamarse padre", fue lo que declaró la madre de la menor ante la injusticia que sufrió por parte de las mismas autoridades en Loreto y quien ya ha iniciado una denuncia ante el Ministerio Público.