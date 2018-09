Española secuestrada por secta peruana revela que la azotaban en su embarazo

La joven española Patricia Aguilar quien fue secuestrada por una secta peruana y mantenida en cautiverio en la profundidad de la selva de San Martín de Pangoa aún no borra de su mente los terribles momentos que vivió a manos de Félix Steven Manrique, alias ‘Principe Gurdjieff’, por ello ahora contó más detalles de la terrible experiencia que vivió durante tres años.

Fue durante la última declaración que brindó en una comisaría de Alicante, donde actualmente reside en compañía de sus padres. Y es que la víctima de trata de personas prefirió cambiar de versión pues la que dio a la policía peruana fue aún con temor a represalias de Manrique, según recoge el medio catalán El Periódico.

La muchacha quien se encuentra bajo tratamiento psicológico indicó que conoció a su captor en un grupo de Facebook cuando tenía 16 años. Ella buscaba en ese entonces respuesta a la muerte de su tío, pero Manrique tras entrar en confianza le empezó a pedir videos sobre esoterismo.

"Me dijo que podía ayudarme. Empezó pidiéndome que realizara vídeos para Youtube con contenidos apocalípticos, esoterismo. Me ocupaba la mayor parte del día y de la noche, llegando a afectarme en el instituto, ya que tenía que faltar a clase porque me ponía fecha límite para terminarlos", explicó a las autoridades.

Asimismo, el sectario instruyó a la entonces adolescente a hacerse pasar como una modelo de 22 años para contactar a otras mujeres menores de edad, entre ellas dos peruanas y una española.

"Con la española, me dijo que debía ganarme su confianza para pedirle fotos y vídeos de contenido sexual similares a los que yo le había enviado con la excusa de que yo, a raíz de hacerlos, había tenido un cambio espiritual que también le ocurriría a ella", agregó.

No obstante, la relación dominante del hombre 16 años mayor que la joven aumentó cuando se encontraron en Perú a inicios del 2016. “Fuimos a su casa, donde dejé las maletas, el dinero que él me hizo cogerle a mi padre antes de marcharme como parte de mi preparación para ir con él a Perú (7 800 euros) y la documentación que me había pedido en España para contraer matrimonio. A partir de ese momento, no volví a tener acceso ni al dinero ni a la documentación", explicó.

Y es que Manrique le dijo a la joven que ella debía de tener un hijo con él para ser parte de la ‘salvación’, por ello se dirigieron hasta un hotel en Lima para mantener relaciones íntimas, no obstante, la primera vez le inyectó un anticonceptivo.

Desde entonces, la menor española sufrió todo tipo de abusos físicos y psicológicos, desde golpizas, trabajos forzados y hasta días enteros sin comer.

"Me golpeaba, en ocasiones me daba bofetones o me castigaba con un látigo, estando incluso ya embarazada, siendo durante la gestación cuando más golpes he recibido", agregó.

Por último, la declaración de Patricia ante la policía exige que no haga todo lo posible para no liberar a Manrique pues es un grave peligro para las sociedad, especialmente para las mujeres. "Steven es una persona muy agresiva, sin ningún sentimiento hacia sus propios hijos y con un profundo desprecio hacia las mujeres. Si sale de prisión, sus víctimas estamos muertas", finalizó.