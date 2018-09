Pulla como estrategia para ganar votos

Mónica Cuti

Fue lo más celebrado de ese debate. Ninguno de los dos era favorito para pasar a la segunda vuelta de las elecciones de 2016. Pero el azar del sorteo permitió ponerlos cara a cara: Fernando Olivera y Alan García. El primero, en su papel de perseguidor implacable, comenzó: “Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sean indiferentes (...) usted no me es indiferente, señor García, usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, tiene que responder a la justicia”, encaró Olivera y continuó recordando las denuncias de corrupción del expresidente, sobre todo las de su primer gobierno (BCCI, tren eléctrico, aviones Mirage), todas aquellas prescritas, al no ser juzgadas en los plazos fijados. La celebración no se tradujo en voto. El domingo 8 de abril, día de las elecciones, Olivera logró 0.40% de votos, un porcentaje inferior a lo conseguido por García. Entonces, ¿qué tan efectivo es atacar a tu contrincante político y sumar adhesiones basados en la estrategia del vapuleo?

Los debates entre candidatos regionales y municipales de Arequipa estuvieron marcados por los pullazos. En el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, la mayoría de postulantes apuntó las baterías contra Alfredo Zegarra, aspirante al gobierno regional y dos veces alcalde de la ciudad. Le recordaron su vinculación con una mafia de traficantes de terrenos puestos al descubierto y en el que Zegarra también es investigado.

Para Sofía Estremadoyro, docente y especialista en marketing, atacar es una estrategia válida pero no necesariamente asegura electores a favor del atacante. El ciudadano puede dejar de votar por “su candidato favorito” puesto al descubierto pero vota por otro. Otra opción es el voto nulo o blanco.

“¿Cómo puedes redireccionar un voto cuando la mayoría no cree en nadie?”, cuestiona Estremadoyro, basándose en las últimas encuestas. En la emitida por Datum Internacional hace más de una semana, se indica que el 40% de electores no se interesa por la política. En la de CPI, un considerable 21% viciará su sufragio.

“Las discusiones generan controversia, pero no más electores”, indica.

Arequipa Renace se convirtió en el blanco a dar. Varios candidatos tímidamente esbozan el siguiente argumento: vota por cualquiera menos por el árbol. El movimiento regional liderado por Alfredo Zegarra acusa un desgaste. Después de dos elecciones, en donde conquistaron la mayoría de municipios de Arequipa, se escuchan las consignas de renovación.

El politólogo Carlos Timaná sostiene que esto le estaría pasando factura a Zegarra, congelado en su intención de voto, según los sondeos. Además lo perfilan como el candidato con más antivoto. Eso probablemente se deba al asco que el ciudadano siente por la corrupción y varios de los funcionarios de la gestión municipal están implicados en actos indebidos, expresa el politólogo.

Zegarra ha tomado una actitud defensiva, no responde o simplemente niega las acusaciones sin mucho argumento, apelando a la victimización. “Lo que debería hacer es defenderse, sin embargo, no lo hace o no responde claro”, dice.

Lo que pasa con Omar Candia es lo contrario. En su caso, las encuestas lo favorecen, pese a que los ataques también son direccionados a él y tiene serios cuestionamientos. Sin embargo, Timaná opina que es porque sabe manejarse mejor en diferentes escenarios y es más técnico.

Por su lado, el candidato Gustavo Rondón señaló que los ataques son parte de la campaña y que Zegarra produce más anticuerpos por estar involucrado en actos de corrupción.

La socióloga Rudy Paredes considera que los ataques de un candidato a otro se dan para que los menos favorecidos saquen algún tipo de ventaja. Señaló que puede darse el voto por el “mal menor”, pero de igual forma estas elecciones son muy apáticas para los votantes.

Aseguró que esta jornada electoral tendrá más votos en blanco o viciados que otras por el contexto actual de la política y el descubrimiento de corrupción en varios ámbitos. ß