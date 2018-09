Chimbote: venezolanos piden apoyo para llegar a Tacna

Un grupo de ciudadanos venezolanos se apostó en el frontis de la Municipalidad Provincial del Santa (región Áncash) para pedir apoyo económico que les permita continuar con su recorrido y llegar a la ciudad heroica de Tacna.

Los extranjeros contaron que hace un mes y medio partieron de ciudades diferentes en su país natal; sin embargo, cuando pasaban por Colombia se quedaron sin el poco dinero que traían y tuvieron que emprender un largo camino a pie, su finalidad era llegar a Perú en busca de trabajo y obtener dinero para enviar a sus seres queridos.

José Francisco Vásquez Silva de 28 años, oriundo de la ciudad de Barquisimeto, dijo esperar el apoyo económico de los chimbotanos para poder llegar a su destino.

“Llevamos un mes y 14 días caminando y estamos muy cansados, no podemos asearnos bien, nuestros zapatos ya están desgastados, pero tenemos fe de que llegaremos a nuestro destino”, señaló visiblemente angustiado.

Precisó que en la ciudad de Tacna los espera un familiar quien logró conseguirles trabajo para tener un mejor futuro para sus parientes. “En mi país he dejado a mi esposa embarazada y como no había nada me tuve que venir a mi suerte. Además hay que llevar la voz de que luchando sí podemos salir adelante”, sostuvo.

Leydi Mendoza Varina acompañó en este recorrido a su compatriota con quien coincidieron en el país de Colombia. “Emprendí mi recorrido cargando a mi hijo, estoy muy triste porque dejé a mis demás familiares. La crisis e inflación nos estuvo consumiendo, ya no podía más”, puntualizó.

Los inmigrantes permanecerán apostados en la Plaza de Armas de la ciudad porteña hasta conseguir ayuda económica para seguir con su recorrido.