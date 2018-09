La Libertad: mesa técnica debate opciones para destrabar Chavimochic

Tras la instalación de la mesa técnica en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desde donde se plantearán alternativas orientadas a destrabar la ejecución de la Tercera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic en La Libertad, porque se encuentra paralizada desde noviembre del año 2016.

La mesa será integrada por los titulares del Gobierno Regional de La Libertad, del MEF, de la Contraloría General de la República y del Proyecto Especial Chavimochic, con sus respectivos equipos técnicos.

En la reunión de ayer en Lima con el ministro de Economía, Carlos Oliva, el gobernador Luis Valdez Farías reiteró su deseo de continuar con los trabajos del proyecto adoptando la mejor alternativa de las posibles soluciones planteadas al entrampamiento. “Se adoptará la opción que sea la más conveniente para los intereses de los liberteños”, aseveró.

La instalación de la mesa técnica, que se hace realidad hoy, fue planteada por la autoridad regional buscando que se reinicien las obras de la Primera Fase de la III Etapa del la irrigación más importante del norte del país.

Hasta el momento el consorcio integrado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero solamente avanzó en un 85 por ciento la construcción de la represa Palo Redondo en el valle de Chao en Virú. Falta el 15 por ciento restante y obras complementarias. Luego se debe ejecutar el canal madre para llevar las aguas hasta las Pampas de Uricape, cerca a San Pedro de LLoc en Pacasmayo.

Valdez Farías también solicitó al jefe de Estado, Martín Vizcarra, una reunión para abordar el tema, considerando su vital importancia para el desarrollo regional, y esperaba que el encuentro con el mandatario se efectúe en los próximos días. “Él se comprometió en hacerme llegar la fecha de la reunión y estoy esperando la confirmación”, remarcó.

El gobernador se reunió la semana pasada con representantes del consorcio operador de Chavimochic quienes le presentaron una nueva propuesta para terminar de construir la presa Palo Redondo -que tiene 85% de avance-, para retirarse luego del proyecto, con lo cual desistirían de continuar con el proceso arbitral en curso.

“Esta me parece una propuesta interesante, en cuanto no tenga implicancias económicas en contra del Estado. Estamos estudiando la propuesta, la que me parece viable, sin embargo aún falta un análisis mayor sobre su impacto económico y jurídico”, señaló.

En lo que va de la Tercera Etapa de la irrigación ya se ha invertido cerca de US$ 200 millones por parte del Gobierno Nacional y Gobierno Regional. Hace unos días el consejero oficialista por la provincia de Trujillo, Dante Chávez Abanto, rechazó la segunda adenda y propuso rescindir el contrato con la concesionaria.