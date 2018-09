La insólita confesión de la madre acusada de abusar sexualmente de sus hijas [VIDEO]

Danyk Mariela Farfán Retto es la madre acusada de abusar sexualmente de sus menores hijas en Huarmey, región Áncash, y que además registró los hechos en su celular.

El programa periodístico Punto Final difundió el video de las declaraciones de la madre de 38 años a los agentes de la Policía, a quienes manifiesta que es inocente de los hechos que, según ella, ocurrieron el pasado 11 de agosto.

Asimismo, la mujer, quien viajó con sus hijas desde Huarmey hasta Cusco para esconderse de las fuerzas del orden y del padre de las menores por 34 días, indicó que entregó a sus hijas para que "estén bien".

Respecto a la complicidad de un sujeto, quien se sospecha sería su pareja, Farfán Retto manifestó que está separada desde hace cuatro años, y que el sospechoso fue su expareja, a quien le envió de casualidad los videos en los que aparece abusando de sus hijas.

"Se las mandé equivocadamente al señor, porque yo no tengo agregado al señor. No me pertenece a mí el teléfono que se perdió. No me pertenece a mí", contó la mujer, quien aseguró que ella grababa los videos.

En las últimas horas, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huarmey dispuso ampliar a 72 horas más la detención preliminar de la acusada, a fin de concluir las diligencias de las investigaciones por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de persona en incapacidad de resistir.

Danyk Mariela Farfán Retto fue detenida el pasado 13 de setiembre, en una habitación de hotel en Cusco, mientras tenía bajo posesión tres celulares que ya son objetos de investigación.