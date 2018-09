San Martín: joven promesa del fútbol fallece en accidente de tránsito [VIDEO]

La racha negativa de accidentes de tránsito que viene sufriendo el país, pero principalmente la zona norte, continúa en ascenso. Esta vez, el epicentro del lamentable fue el distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja (región San Martín), suceso que dejó como saldo la muerte de un talentoso joven futbolista cuando conducía una motocicleta.

Las primeras informaciones detallaron que el joven Max Silva Saldaña, de 16 años de edad, manejaba su unidad móvil de placa 5408-OS por la carretera Fernando Belaúnde Terry, cuando antes de llegar al cruce de ingreso a la Universidad Católica Sedes Sapientiae-Filial Nueva Cajamarca, perdió el control cayendo al pavimento.

El desequilibrio se debió a la rauda aparición de un perro que se cruzó en el trayecto del infortunado joven, quien en su intento por no causar lesiones en el can, optó por realizar una maniobra que no resultó como esperaba.

Además, para su mala suerte, un vehículo impactó con él.

El menor formaba parte de las divisiones menores del Club Unión Comercio de Nueva Cajamarca y, según versiones, estaba próximo a debutar en el primer equipo del conjunto comerciante que disputa la Primera División del fútbol profesional.