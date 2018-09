Trujillo: donan terreno para familias damnificadas por El Niño Costero

No caben dudas que el último Fenómeno de El Niño fue uno de los de mayor de intensidad, al menos de los que se tiene registro. El norte, principalmente, sufrió un sinfín de vicisitudes que hasta el momento no han logrado ser subsanados eficientemente. Por ejemplo, en la provincia de Trujillo (región La Libertad) se habló mucho de lo acontecido en la ciudad, no obstante la periferia sufrió más con los embates de la naturaleza.

Ante ello, se conoció que un aproximado de 80 familias, que lo perdieron todo y que hasta ahora se mantienen en condiciones precarias, serán beneficiadas con la donación de un amplio terreno ubicado en el sector Cuatro Suyos, donde se espera que se concreten los trabajos de construcción de sus nuevos hogares.

El terreno, donado por la Municipalidad Provincial de Trujillo y con venia del alcalde Elidio Espinoza Quispe, presenta un área de más de 8 mil metro cuadrados y se encuentra en el populoso distrito de La Esperanza.

Los encargados de los trabajos serán la comuna y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Serán viviendas permanentes que contarán con los servicios básicos.

La ejecución de estas casas se logra gracias a un convenio de cooperación interinstitucional, firmado entre la comuna provincial y dicha cartera estatal.