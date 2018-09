Saga Falabella: colectivo protestó en contra de spot racista [FOTOS]

Este domingo se realizó la protesta contra el racismo en los exteriores de la tienda Saga Falabella, ubicada en el óvalo de Miraflores, organizado por el colectivo Ciudadanos luchando contra el Racismo.

Esta protesta se da como medida de rechazo al último comercial que difundió la tienda por departamento, donde se asociada a una joven afroperuana, con el mal olor y la suciedad.

Hasta el momento, el comercial que fue elaborado por Quántico Films para la agencia de publicidad Circus Grey, no se habría pronunciado al respecto.

El evento que fue anunciado por las redes sociales convocó a diversos ciudadanos, entre ellos, la periodista Sofía Carrillo Zegarra, quien se sumó a esta causa.

Hace una semana, el comercial de la tienda Saga Falabella fue cuestionado por diversos usuarios de Facebook, quienes detectaron el contenido racista en dicho spot publicitario.

Al respecto, diversas agrupaciones e instituciones se pronunciaron en contra del comercial, tales como "Presencia Y Palabra: Mujeres Afroperuanas", además del Ministerio de Cultura.

Este segundo hizo un llamado a la tienda por departamento, para que ofrezca las respectivas disculpas públicas por el comercial que sentencia las luchas contra los perjuicios en el país.

Asimismo, sancionó y aclaró que dichas prácticas de discriminación están sancionadas con pena privativa de la libertad.

Siguiendo la misma línea, la actriz que participó en el comercial realizado por la agencia de publicidad Quántico Films y Circus Grey, se pronunció a través de su cuenta de Facebook para aclarar que nunca apoyaría campañas que contribuyan con la discriminación.

"Luego de ver el comercial publicado, me di cuenta que se prestaba a dos tipos de interpretación, algo que lamentablemente no noté mientras lo filmamos. En ningún momento hubo intención de mi parte en perpetuar los prejuicios contra los cuales luchamos día a día la gente afro y las personas que no lo son pero que también se suman a la lucha", escribió la joven actriz.

Después de los diversos cuestionamientos que recibió el material audiovisual, Saga Falabella decidió retirarlo y pedir disculpas por el “malestar reflejado” y precisó “trabajar internamente para mejorar los procesos”.

"En relación a la campaña Modo Cama informamos que: En Saga Falabella valoramos la diversidad y promovemos el respeto a las diferencias, en este sentido y en respuesta a los comentarios recibidos, hemos tomado la decisión de retirar esta pieza, se lee en el comunicado.