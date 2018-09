ONPE: Consultar solo con DNI si fuiste elegido miembro de mesa | Elecciones 2018

Apocas semanas de los comicios municipales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una función para que los ciudadanos ubiquen su local de votación para las Elecciones 2018. Si aún no lo conoces, aquí encontrarás toda la información para las Elecciones Regionales y Municipales de este año.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó la lista oficial para las elecciones municipales y regionales del próximo 7 de octubre. Entérate si fuiste elegido para desempeñar el rol de miembro de mesa de una de las 80 940 mesas de sufragio que se instalarán en el país para estas Elecciones 2018.

La ONPE indicó que en cada mesa habrá un presidente, secretario y tercer miembro, así como tres miembros de mesa suplentes para llevar a cabo las próximas Elecciones 2018.

Consulta aquí si eres miembro de mesa en estas Elecciones 2018

La ONPE señaló que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo que el ciudadano tenga un grave impedimento físico o mental, o la necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años.

El ciudadano que resulte sorteado miembros de mesa (titular o suplente) para las próximas elecciones municipales 2018 deberá ejercer su función. De no hacerlo deberá pagar una multa

Realiza la consulta si eres miembro de mesa en la página web de la ONPE ingresando tu número de DNI. Ingresa aquí https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/

¿Cómo saber dónde me toca votar en estas Elecciones 2018?

En la página web de la ONPE, con solo colocar el número del Documento Nacional de Identificación (DNI) se puede conocer el local de votación y mesa de sufragio. Ingresando a este enlace se puede encontrar la información detallada sobre el proceso.

Cabe señalar que la dirección electoral que se manifiesta en la ONPE es la que corresponde al Padrón Electoral, la cual finalizó el 22 de octubre del 2017. En este sentido, si cambió de dirección después de ese periodo, votará tomando en cuenta su anterior dirección.

Al consultar, la página web mostrará si fue elegido miembro de mesa, la región y provincia donde vota. Además, se precisa los datos de la institución correspondiente donde debe acudir, donde estará el local de votación y mesa de sufragio.



¿Cómo puedes elegir tu lugar de votación en estas Elecciones Municipales y Regionales 2018?

Hace unas semanas, la ONPE habilitó en su página web la función para elegir local de votación, para facilitar el proceso civil de cada ciudadano en las elecciones 2018.

Posteriormente, a cada persona se le informó vía correo electrónico en la dirección que se consignó inicialmente. En esta primera etapa, cabe precisar, la disponibilidad se habilitó para Lima Metropolitana, Callao, Arequipa y Trujillo.

Puedes ingresar a este enlace para conocer tu local de votación y mesa de sufragio.

Conoce cuál es la multa por no ser miembro de mesa en estas elecciones

La ONPE indicó que el ciudadano que resulte sorteado miembro de mesa (titular o suplente) deberá ejercer esta función y de no hacerlo, deberá pagar una multa de S/ 207.50.

Si no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, se hará acreedor a dos multas, una por no ejercer el cargo de miembro de mesa y la otra por no votar.

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones del Perú 2018?

El portal de la ONPE informa que los electores que no ejerzan su voto en las Elecciones 2018 del 7 de octubre recibirán una multa escalonada de acuerdo al nivel de pobreza del distrito que figura en su D.N.I.

Asimismo, precisa que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos residentes - a partir de los 18 años- en los distritos donde se llevarán a cabo este proceso electoral. Para los mayores de 70 años, el voto es facultativo.

Distrito considerado No pobre: S/83

Distrito considerado Pobre no extremo: S/41.50

Distrito considerado Pobre extremo: S/20.75

¿Dónde votar y cuál es tu mesa de sufragio para estas elecciones 2018?

