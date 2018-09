ONPE: conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa | Elecciones 2018

Miles de ciudadanos ya conocen su local de votación y si fueron elegidos como miembros de mesa, gracias a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una función para que los ciudadanos ubiquen su local de votación en los próximos comicios de este año.​​​ Si aún no lo conoces, aquí encontrarás toda la información para las Elecciones Regionales y Municipales 2018 solo con tu número de DNI.

Cabe señalar que la ONPE indicó que en cada mesa habrá un presidente, secretario y tercer miembro, así como tres miembros de mesa suplentes para llevar a cabo las próximas Elecciones 2018.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa para las elecciones 2018?

Para conocer si fuiste elegido miembro de mesa, solo debes ingresar a la página web de la ONPE e ingresar tu número de DNI. Ingresa aquí https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/

La ONPE señaló que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo que el ciudadano tenga un grave impedimento físico o mental, o la necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años.

El ciudadano que resulte elegido miembro de mesa (titular o suplente) deberá ejercer su función en las elecciones municipales 2018.

¿Cuál es la multa por no ser miembro de mesa en las elecciones 2018?

El votante que resulte sorteado como integrante de la mesa (titular o suplente) deberá ejercer dicha función, de no hacerlo, deberá pagar una multa de S/207.50.

Ojo, si no se cumple la función y a la misma vez no vota, se hará acreedor a dos multas, una por no ejercer el cargo de miembro de mesa y la otra por no sufragar. La penalidad por no acudir a votar en las elecciones 2018 de octubre asciende a S/ 83.

¿Cuál es mi local de votación?

Los ciudadanos que aprovecharon la opción de poder cambiar su local de votación y elegir entre otras opciones, serán informados mediante un correo electrónico a la dirección que consignaron en dicho proceso, también a partir de la fecha ya mencionada.

Cabe señalar que este proceso de poder elegir el local dónde se votará estuvo disponible únicamente en Lima Metropolitana, Callao y por primera vez para estas elecciones se incluyó las provincias de Arequipa y Trujillo.

Las personas que no lograron cambiar su local de votación, ni consignar ningún correo electrónico, podrán obtener esta información ingresando a la pagina web oficial de la ONPE: www.onpe.gob.pe, donde estará disponible un módulo bajo el título de 'Elecciones Municipales 2018'.