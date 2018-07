Detienen a abogado por pedir presunta coima para entregarla a juez en Sullana

El abogado Luis Vinces Zapata fue detenido por la Policía de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Sullana luego de haber sido denunciado por solicitar una presunta coima de más de 15 mil soles a su patrocinado, denunciado por homicidio, asegurando que lograría su libertad, ya que el dinero sería entregado al juez Luis Vásquez Dioses de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

Los agentes del Depincri junto a los fiscales intervinieron al abogado Vinces Zapata cuando se encontraba en una tienda de zapatos en el mercadillo de Bellavista, debido a que pesaba sobre él una orden de detención preliminar por el presunto delito de cohecho pasivo específico.

El abogado fue enmarrocado y puesto a disposición del Juzgado para la audiencia de control de identidad, luego fue conducido hasta su estudio jurídico ubicado en la calle Sucre cuadra 6 en el centro de la ciudad donde los fiscales Anticorrupción al mando del doctor Luis Ramos Rioja, levantaron documentación. Los fiscales evalúan el requerimiento de prisión preventiva para Vinces Zapata.

Fue Felicitas Márquez Castillo quien denunció al abogado el pasado martes en la Fiscalía Anticorrupción, sindicándolo de haber pedido más de 10 mil soles, dinero que entregaría al juez Vásquez Dioses del Juzgado de Investigación para que supuestamente dejara libre a su hijo de los delitos que se le acusaban.

En tanto, el juez Luis Vásquez Dioses, salió al frente de la denuncia donde lo sindican de haber solicitado el dinero a través del abogado Juan Vinces. El magistrado a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria indicó que en el mes de enero levantó un acta donde la señora Felcitas Marquez denunciaba al abogado de solicitarle dinero.

En el acta se lee que el abogado solicitó primero 10 mil soles para que el juez lo deje en libertad y si no cumplía le impondría 35 años de prisión. Además le entregó 1800 mil soles para supuestamente darle al juez para la reconstrucción de los hechos. Y lo último que solicitó fueron 5000 mil soles por sus honorarios.

Vásquez Dioses descartó haber solicitado y remarcó que denunciará al abogado por haber tomado su nombre. “El abogado me tendrá que demostrar cuándo yo le he pedido dinero, cuándo me entregó. Yo levanté un acta cuando la señora me vino a contar lo que estaba pasando, me dijo que me traería los recibos y las pruebas, pero ya no vino” indicó el magistrado.