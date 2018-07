Arequipa: Regidores suspenden a alcalde Edwin Martínez

Con cinco votos a favor y cuatro en contra el alcalde de Mariano Melgar, Edwin Martínez fue suspendido ayer por sus regidores. Esto a raíz de que en abril de este año fuera acusado de golpear al concejal Alejandro Núñez tras una discusión.

La sanción es por 30 días, pero debe ratificarse por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para aplicarse. La decisión fue tomada porque el burgomaestre habría faltado al reglamento interno en el que la agresión a cualquier miembro del concejo municipal se sanciona con una suspensión. La defensa legal del burgomaestre señaló que la suspensión no procede porque el reglamento interno nunca fue reglamentado.

"Siempre he dicho que se debe luchar contra los corruptos, el alcalde nos tiene acostumbrados a las mentiras. Que raro que el día de la agresión las cámaras que registraron los hechos no lo grabaron", acusó Alejandro Núñez.

Por su parte Martínez acusó que la decisión se tomó irregularmente, pues de los nueve regidores de la comuna el 70% tenía que votar en su contra (6 regidores), pero solo votaron cinco. "Los golpes no fueron de callejeros, solo extendí al mano para defenderme. El señor me agrede verbalmente y me dice una serie de calificativos en las sesiones", se defendió.

Agregó que está a costumbrado al pedido de suspensión o vacancia y que confía en que el JNE le dará la razón, apelará ante el organismo los próximos días.